Printemps en Luberon

Stage avec Maria Filali et Gianpiero Galdi

Du 25 au 27 Mai 2017 (Ascension)



AU PROGRAMME

Des ateliers et des milongas avec les maestros, dans une ambiance de partage chaleureux.

Une belle salle avec un vrai parquet de danse au cœur du printemps de l'Isle sur la Sorgue et du Luberon.



Jeudi 25 mai

Technique femme

15h00 – 16h30 : Inter

« L’équilibre en mouvement »

La posture vécue comme une construction vivante, toujours en mouvement dans l'espace. Indépendance ou inter-dépendance des 2 danseurs ?

16h45 – 18h15 : Avancé

« De la marche aux ochos, comment concilier fluidité et structure du mouvement"

La spirale, notre alliée à toutes. Torsions et rotations pour une meilleure connexion à l’autre.



vendredi 26 mai & samedi 27 mai

Couples

13h30 – 15h00 : Fondamentaux – tous niveaux

Marche et connexion continue dans l'abrazo, concept de "guidage en retour".

15h15 – 16h45 : Inter

Sacadas: un élément de synchronisation et de coordination fondamental

17h00 – 18h30: Avancé

Giros: changer le centre de rotation, maintenir la connexion et le contrôle dans les tours. Lapices, planeos, enrosques…



MILONGAS

avec démonstration des maestros

Nombre de places limitées - Inscription recommandée



Vendredi 26 mai

21h30 à 1h00

DJ Pascal GIANATI (TangoAbrazo - Toulon)



Samedi 27 mai

21h30 à 2h00

DJ Jean Luc COLAS (Clermont Ferrand)



Lieu

Le Sonograf'

ZA La Cigalière – 84250 Le Thor



Organisé par l'association Lubitango

Au profit des associations

Vivre la vie http://www.vivre-la-vie.fr/

Le Sonograf' http://www.lesonograf.fr/content/8-la-salle-l-equipe





Télécharger le bulletin d'inscription (pdf)

Plus d'infos:

Thierry 06 100 137 12

lubitango@gmail.com



retrouver Maria & Gianpiero en video

ou sur leur page Face Book





Inscription Stage Mai M&G.pdf (725.25 Ko)









