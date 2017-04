PORQUEROLLES TANGO MEETING JUIN 2017

Rédigé le Samedi 1 Avril 2017 | Lu 5 fois







PORQUEROLLES TANGO MEETING

édition d'été (3 ou 4 jours)

Séjour du vendredi 23 au dimanche 25 juin ou du vendredi 23 au lundi 26 juin 2017

avec Denise et Thierry Guardiola

Denise est porteña (Argentine de Buenos Aires) et Thierry français, ensembles nous vous proposons 3 ou 4 jours de Tango et détente sur un île paradisiaque...



Traversée en bateau comprise

Crossing by boat included

Traversata in battello incluso



Hébergement en pension complète

Accommodation with full board

Albergo con pensione completa



Plage, soleil et farniente

Beach, sun and relaxation

Spiaggia, sole e relax



Stages de Tango

Tango lessons

Lezioni di tango



Bals Tango (milongas)

Tango Balls (milongas)

Ballo di Tango (milongas)



Show des Maestros

Maestros Show

Spettacolo dei Maestri



Chèques vacances acceptés par le club



Renseignements sur:

http://www.vacances-danse.com/porquerolles-tango-meeting-ete-2017/



