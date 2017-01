PORQUEROLLES TANGO MEETING JUIN 2017

PORQUEROLLES TANGO MEETING

édition d'été - Summer edition

Séjour du 23 au 25 juin 2017



Hébergement en pension complète

Accommodation with full board

Albergo con pensione completa



Plage, soleil et farniente

Beach, sun and relaxation

Spiaggia, sole e relax



Traversée en bateau comprise

Crossing by boat included

Traversata in battello incluso



Stages de Tango

Tango lessons

Lezioni di tango



Bals Tango (milongas)

Tango Balls (milongas)

Ballo di Tango (milongas)



Show des Maestros

Maestros Show

Spettacolo dei Maestri



Profitez maintenant du tarif le plus bas maintenant!

TARIF JUSQU'AU 26 FEVRIER 2017:

FULL PASS SOLO : 299€ (au lieu de 339€)

FULL PASS COUPLE : 538€ soit 269€ par personne (au lieu de 618€ soit 309€ par personne)



Autres séjours avec inscriptions ouvertes:



-PORQUEROLLES TANGO MEETING

édition de Printemps

Séjour du 15 au 17 ou du 15 au 19 Avril 2017

Weekend Tango Argentin, voyage tango, séjour danse

PORQUEROLLES TANGO MEETING spring edition

http://www.vacances-danse.com/porquerolles-tango-meeting-printemps-2017/



COSTA BRAVA TANGO MEETING 2017

HOTEL****

4 JOURS DU 05 AU 08 MAI 2017

Long weekend de voyage Tango Argentin & Tourisme en Espagne

http://www.vacances-danse.com/playa-d-aro-tango-meeting-2017/



CORSICA TANGO MEETING

Vacances Tango à La Marana - Bastia - Corse

Séjour du 22 au 27 Mai 2017

http://www.vacances-danse.com/corsica-tango-meeting-2017/









