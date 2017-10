Noirmoutier Tango Festival

Rédigé le Mercredi 11 Octobre 2017 | Lu 1 fois





Noirmoutier Tango Festival a le regret d’annoncer l’annulation et le report de cette Première édition au Mois de Septembre 2018. Vous trouverez ci-dessous le texte du Président de Noirmoutier Tango Festival, Olivier CHANRY, concernant ce report.



Nous remercions tous les bénévoles qui devaient vous accueillir, celles et ceux qui se proposaient d’héberger, nos partenaires et la Mairie de Noirmoutier en l’Île de leur soutien en ces moments difficiles et de leur confiance renouvelée pour 2018.

Cordialement.

Henri-Michel Régnier

Team Noirmoutier Tango Festival Le Teama le regret d’annoncer l’annulation et le report de cette Première édition au Mois de Septembre 2018. Vous trouverez ci-dessous le texte du Président de Noirmoutier Tango Festival, Olivier CHANRY, concernant ce report.Nous remercions tous les bénévoles qui devaient vous accueillir, celles et ceux qui se proposaient d’héberger, nos partenaires et la Mairie de Noirmoutier en l’Île de leur soutien en ces moments difficiles et de leur confiance renouvelée pour 2018.

Noirmoutier, le 08 Octobre 2017

Bonjour,

Compte-tenu du faible nombre d'inscriptions que nous avons enregistré au 6 Octobre, un peu moins d'une soixantaine, nous sommes dans l’obligation de reporter cette première édition au mois de septembre 2018.

Un énorme travail d'organisation a été réalisé depuis le mois de Novembre 2017 et malheureusement cela ne s'est pas traduit par un nombre d'inscriptions suffisant. Nous considérons que cela serait un grand gâchis que tout ce travail ait été réalisé pour rien.

Nous restons convaincus de la pertinence de cet événement de tango à Noirmoutier mais si nous voulons mener à bien ce report, nous avons besoin de votre soutien tant sur le plan moral que sur le plan financier. Sur le plan financier, en acceptant le report de votre inscription et sur le plan moral en nous aidant à communiquer sur l'année à venir pour inscrire solidement cet événement dans le calendrier des festivals proposés.

En effet, nous nous interrogeons sur les raisons de cette faible adhésion. Initialement, le projet de Noirmoutier Tango Festival reposait sur une date à fin Septembre pour profiter d'un environnement quasi estival. Cela n'a pas été possible puisque la salle retenue était déjà réservée. Nous avons donc été obligés de déplacer la date à fin Octobre 2017, et pris une option pour fin Septembre 2018. Nous avons ensuite commencé à communiquer pour cette première édition dès le printemps.

Cet été, nous avons appris que les « Allumés du Tango » (association nantaise) fêtaient leurs

« 25 ans ». Il est difficile de dire dans quelle mesure cela a affecté nos inscriptions mais ce qui est certain, c'est que nous aurions reporté le festival de Noirmoutier si nous avions eu connaissance de cela plus tôt. Comment imaginer réussir une première édition alors que l'une des associations historiques de tango à Nantes, la plus grande ville à proximité de Noirmoutier, fête ses « 25 ans » ?

Mais voilà, la publicité était engagée et payée sur plusieurs sites spécialisés et nous escomptions sur l'attractivité de notre affiche avec Otquesta Silbando au complet et les deux couples de Maestros retenus, pour malgré tout, réussir notre pari.

J'espère donc que nous pourrons compter sur votre soutien tant moral que financier, mais le cas échéant, sachez que nous accéderons à votre demande légitime de remboursement.

Olivier CHANRY

Président Noirmoutier Tango Festival