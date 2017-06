Noirmoutier Tango Festival

Il faut avoir un brin de folie pour proposer un nouveau festival de Tango...



Certes, mais l’Île de Noirmoutier justifie toutes les folies, la lumière, les plages, la douceur du climat et bien d’autres raisons encore que vous découvrirez par vous-mêmes sans oublier le fameux passage du Goix.



Notre ambition est de proposer un festival qui s'attache à mettre les fondamentaux au premier plan et qui fasse la part belle à la musique dans sa variété.



Pour nous aider dans cette tâche, nous avons fait appel à l'orchestre Silbando, aux couples de maestros Rodrigo Rufino & Gisela Passi, Dimitris Biskas & Mariana Patsarika et aux DJ Gilles (Tours), Nicolas (Blois) et Yannick (Paris).



La part belle à la musique avec Silbando qui jouera au complet. L'écriture Silbando imprime un tel relief aux mélodies du tango qu'elle vous chavire et vous inspire avec pour conséquence qu'une irrésistible envie d'improviser vous commande.



Part belle aussi car les musiciens de Silbando interviendront avec les maestros dans les workshops "Musicalité" Cette approche devrait ouvrir de nouvelles perspectives aux danseurs.



Dans sa variété car la programmation des 3 milongas sera progressive et en 3 temps. Le premier temps sera animé par Gilles qui nous fera re-visiter le tango traditionnel grâce à des orchestrations moins entendues. Le second temps sera animé par Nicolas qui mixera tango nuevo et electro nuevo. Le dernier temps sera animé par Yannick qui nous prodiguera de belles vagues de musique alternative.



Qui s'attache à mettre les fondamentaux au premier plan car nous aimertions que les workshops de notre festival vous permettent de mieux entendre, de mieux embrasser l'abrazo et de mieux envisager l'espace afin que la milonga se déroule dans la communion.



Vous savez l'essentiel alors nous n'ajouterons qu'un dernier mot.



Soutenez cette première édition et rejoignez-nous !