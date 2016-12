NOUVEL AN TANGO A VENISE 29/12 - 2/01/17

Rédigé le Mardi 22 Novembre 2016 à 18:32 | Lu 667 commentaire(s)



Stage – Séjour de Tango à Venise pour le Nouvel An

Du 29/12/16 au 2/01/17

avec Fabrizio Chiodetti et Natalia Almada









Programme:

Jeudi 29 décembre

Arrivé, accueil et découverte des logements

17h30 / 19h30 Cours de tango

Dîner à buffet

Milonga de bienvenue sur place



Vendredi 30 décembre

16h00 / 18h00 Cours de Tango

Dîner et Milonga à l’extérieur organisé avec une association partenaire



Samedi 31 décembre

14h00 / 16h00 Cours de Tango

20h30 Diner et Réveillon



Dimanche 1 janvier

16h00 / 18h00 Cours de Tango



Lundi 2 janvier

10h / 12h Pratique de révision

Fin de stage



Tarifs

Programme entier : 460 euros



Sont inclus :

- L’hébergement

- Les petits déjeuners

- Tous les cours et pratiques de tango

- Les Milonga sur place



Sont exclus

- Le voyage aller/retour

- Les repas de midi et du soir

- Les Milonga à l’extérieur

- Le Réveillon



Places limitées, pré-inscription par mail infos@studiotangoargentino.com ,

puis envoi d’un chèque d’arrhes (ou virement) de 230 euros à Studio Tango Argentino avant le 15 décembre 2016. Détails sur notre site www.studiotangoargentino.com



Intervenants

Nous considérons notre travail commun comme une rencontre entre deux artistes, libres des carcans de style et d’étiquette, sensibles autant à l’aspect technique qu’à l’aspect le plus intime du tango, dans la recherche perpétuelle d’une qualité de mouvement empreint de fluidité et délicatesse, de passion et d’élégance, d’intensité et d’inspiration.

L’expérience professionnelle dans la danse (classique et contemporaine) et le cirque ont beaucoup influencé notre vision du tango.

En dansant le tango nous ressentons souvent le besoin de ralentir, de suspendre le temps et l’espace, de porter l’attention à l’intensité de la communication entre les deux corps dans un jeu de rôle subtil et d’abandonner toute idée de force et de tension dans le guidage.

Les corps doivent se laisser aller pour pouvoir danser en souplesse et non pas s’emprisonner dans une élégance formelle.

Pour acquérir le juste équilibre entre tenue et relâchement, nous nous servons d’exercices expérimentés dans la danse contemporaine et dans la danse contact-improvisation qui nous aideront à obtenir fluidité, simplicité, précision, rapidité, élégance naturelle, dans une interprétation personnelle de la musique que nous dansons et de ses accents.

Le but étant de réunir, comme dans un état de grâce, les relations avec le/la partenaire, la musique et l’espace pour profiter au mieux des instants d’émotion que nous offre le tango.



Fabrizio Chiodetti

Né à Rome, après une formation de danseur contemporain en Italie dans plusieurs structures dont l’Aterballetto de Reggio Emilia et le travail en tant que danseur interprète dans les compagnies Wendell Wells Dance Theater et Imago Lab, il s’installe en France d’abord à Paris, puis à Lyon où il vit et travaille en partageant son temps entre danse contemporaine et tango argentin depuis plus de 20 ans.

En France il a collaboré avec plusieurs compagnies de danse et de théâtre telles que P. Genty, K. Saporta, Théâtre du Soleil, Cie Tangible.

Dans le tango il tisse un lien marquant depuis 15 ans avec E. Cappussi et M. Flores avec lesquels il partage sa vision artistique du tango.

Il danse en démonstration avec plusieurs danseuses dont Carmela Acuyo, Karina Colmeiro, Cristina Cortés, Natalia Almada, Francesca Campitelli, Elisa Merli, Eliane Riegner, Rosa Corisco, Gabriela Fernandez, Moira Daloia, Josefina Stellato.

Il pratique et enseigne le Tango-Contact et le Tango Sensible depuis plusieurs années ( www.studiotangoargentino.com )



Natalia Almada

Danseuse de tango, champion de tango de Salon en 2011. Professeur de danse. Acrobate aérienne.

Née en Argentine elle commence très jeune sa formation en danse classique et pour compléter sa formation d’artiste se forme à diverses techniques corporelles telles que la danse contemporaine, folklore argentin, yoga, danse africaine et danse/théâtre. Parallèlement elle se forme aux arts du cirque dans le Circo Criollo dans les techniques aériennes : tissus, corde et trapèze.

Depuis 2007 elle se dédie aussi au tango, elle se forme auprès de plus importants maestros de Buenos Aires et elle reçoit en 2011 le titre de champion de Tango Salon et se place deuxième dans la catégorie Milonga.

Avec différents partenaires elle offre de démonstrations dans les meilleures milonga de Buenos Aires et dans beaucoup de festivals internationaux en Espagne, France, Irlande, Allemagne, Canada et Japon, et en novembre 2014 aussi à Lyon à Studio Tango Argentino

Son tango est focalisé avant tout sur l’abrazo, la connexion, l’élégance, la musicalité, la sensualité et le sentiment.











Dans la même rubrique : < > AIX EN PROVENCE INTERNATIONAL TANGO FESTIVAL CROISIERE TANGO EN MER BALTIQUE DU 03/05/2017 AU 13/05/2017 - CROISIERE TANGO EN GRECE DU 18/06 AU 25/06/2017