Milongas des BOURBONS - Les 4 et 5 nov. 2017 à Moulins (03)

Rédigé le Lundi 28 Août 2017







Venez danser tout un week-end : ni cours , ni démos , ni orchestres , ni exposants.....c'est Tango , point .

3 milongas et 3 DJ au top , dans une salle avec parquet et sono de qualité professionnelle .

Limite : 120 danseurs et inscription préalable souhaitée .

Toutes infos. et bulletin d'inscription ci-joint.

Le petit plus : emplacements prévus pour camping-cars à 50 m. de la salle.

Email de contact : graff.jeanmarc@orange.fr

Site Web : http://los.tangueros.free.fr