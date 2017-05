Milonga Noche Blanca - Tango Riom (63)

Tango Riom (63) vous propose pour le samedi 17 juin 2017, à partir de 21h et jusqu'à 4h, une Milonga exceptionnelle "Noche Blanca" pour fêter en Auvergne l'arrivée de l'été, avec la présence exceptionnelle du Maestro Orlando Coco Dias, et du DJ Marc Lefêvre (Paris). Programmation musicale de qualité et animations sont prévues. Dress code : Tenue Blanche.Tarif unique 10 € avec auberge Espagnole pour tenir jusqu'au bout de la nuit. Renseignements complémentaires au 06 52 01 11 49 ou sur notre site

, ou bien sur facebook : Tango Volcanique Riom

