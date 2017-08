Marina Marques Montpellier - Rentrée 2017-2018

Attention, de bonnes nouvelles pour la rentrée et de nouveaux horaires !!

Inscriptions ouvertes. Nombre d'élève en cours limité.



- Marina Marques avec José Peluaga professeur/assistant jusqu'à Novembre + groupe d'assistants en formation pour les cours

- Pour les cours et les pass annuels - 10% de réduction pour inscription en couple



- Portes ouvertes à la rentrée: 5-14 Septembre



Les Mardis

ECOLE DE MUSIQUE - BEAUX-ARTS - 5, rue de Villefranche

18:30-19:30 Forró (danse brésilienne)

19:30-20:30 Tango débutant

20:30-21:30 Tango Technique femme

21:30-22:30 Tango inter/avancé

22:30-00:30 Pratique



Les Mercredis

ECOLE DE MUSIQUE - BEAUX-ARTS - 5, rue de Villefranche

18:30-19:30 Relaxation et conscience corporelle

19:30-20:30 Tango Technique Femme

20:30-21:30 Tango Débutant

21:30-22:30 Tango inter/avancé



Les Jeudis

MAISON DU TANGO - 40, Rue Favre de Saint Castor

18:30-19:30 Cours de Milonga

19:30-20:30 Technique tango en couple, niveau Avancé

20:30-21:30 Travail Chorégraphique, Super avancé



TARIFS 2017-2018



1 Cours régulier 15€



A L'ANNÉE



1 x Semaine 340€ - 290€ (étudiants)

2 x Semaine 590€ - 480€ (étudiants)

3 x Semaine 800€ - 700€ (étudiants)

4 x Semaine 1000€ - 850€ (étudiants)

Pass Argent 1200€ - 1000€ (étudiants)*

Pass Or 1500€- 1200€ (étudiants)**

Pass Diamant 1700€ - 1300€ (étudiants) ***

Adhésion 10€



* ARGENT: Accès libre à tous les cours de la semaine (tango, forró ou conscience corporelle/relaxation)

** OR: Pass ARGENT + tous les séminaires et pratiques avec Marina Marques inclus + entrée et table réservée pour les milongas + 50% sur tous les évènements avec professeur invité.

*** DIAMANT: Pass OR + tous les évènements et séminaires inclus + pratiques/milongas + 5 cours particuliers (reste à charge la location de la salle).



Pour les cours et les pass annuels - 10% de réduction pour inscription en couple



COURS PARTICULIER:

1h cours particulier par personne ou par couple: 70€ + location de la salle

10h cours particulier par personne ou par couple: 600€ + location de la salle



CONDITIONS:



01.1 - INSCRIPTIONS, PAIEMENTS, REDUCTIONS, REMBOURSEMENT, ANNULATION DU COURS, RECUPERATION DE COURS MANQUÉ.



- Pour les cours et les pass annuels - 10% de réduction pour inscription en couple

- Adhésion obligatoire

- Possibilité de paiement échelonné en chèque

- Réductions non cumulables

- Acceptation de remboursement seulement dans le cas où l’annulation viendrait de la part de l’école et après qu’aucun autre horaire en commun n’est pu être trouvé avec l’élève.

- Les sujets de cours et les dates peuvent être adaptés, changés ou même annulés par manque d’inscriptions.

- Cours hebdomadaires du 12 Septembre 2017 au 21 juin 2018, hors vacances scolaires et jours fériés

- Possibilité de récupérer un cours manqué (en le réservant une semaine à l'avance). Le professeur n’est pas chargé de chercher un partenaire.

- L’effectif des cours peut changer, dépendant de la présence de professeur en formation, d’assistants ou d’élèves récupérant un cours manqué.

- Pour les pass argent, or et diamant, les cours particuliers des personnes inscrites en couple doivent se prendre en couple ou seul seulement si l’autre est d’accord.



01.2 - ÉTUDIANTS



- Tarif réduit pour les pass annuels qui présentent leur justificatif.

- 50% de réduction sur les entrées de pratiques/milongas.

- Réduction de 10 euros pour les séminaires spéciaux.



01.3 - SÉMINAIRES SPECIAUX ET COURS PARTICULIERS



- Réduction de 5 euros pour les évènements spéciaux pour les chômeurs et sans-emploi.

- Il n’existe pas de réduction pour les cours particuliers.

- Les sujets et les dates de séminaires peuvent être adaptés, changés ou annulés dans l’extrême cas de manque d’inscriptions.

- Les forfaits de cours privés ont une validité de 6 mois.



01.4 MILONGAS ET PRATIQUES



- Réduction de 1€ pour les élèves sur les milongas/pratiques

- Les forfaits de Pratiques et Milongas ont une validité de 1 an.



Plus d'info et inscription:

marinamarques.tango@gmail.com

+33 7 69 42 88 31

facebook:

Marina Marques

Marina Marques Montpellier



