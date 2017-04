MEDITERRANEE TANGO MEETING

MEDITERRANEE TANGO MEETING

Séjour du 12 au 19 aout 2017

Village Vacances en Méditérannée

avec accès direct à la plage



Hébergement en pension complète

Accommodation with full board

Albergo con pensione completa



Plage, soleil et farniente

Beach, sun and relaxation

Spiaggia, sole e relax



Possibilité de venir en famille

Ability to come with your family

Possibilità di venire con la famiglia



Stages de Tango

Tango lessons

Lezioni di tango



Bals Tango (milongas)

Tango Balls (milongas)

Ballo di Tango (milongas)



Show des Maestros

Maestros Show

Spettacolo dei Maestri



Autres séjours avec inscriptions ouvertes:



COSTA BRAVA TANGO MEETING 2017

HOTEL**** (reste de la place pour un seul couple!)

4 JOURS DU 05 AU 08 MAI 2017

Long weekend de voyage Tango Argentin et Tourisme en Espagne

http://www.vacances-danse.com/playa-d-aro-tango-meeting-2017/



CORSICA TANGO MEETING

Vacances Tango à La Marana - Bastia - Corse

Séjour du 22 au 27 Mai 2017

http://www.vacances-danse.com/corsica-tango-meeting-2017/



PORQUEROLLES TANGO MEETING

Edition d'été

Séjour du 23 au 25 juin 2017

http://www.vacances-danse.com/programme-porquerolles-tango-meeting-ete-2017/



AIX EN PROVENCE TANGO MEETING

Séjour du 14 au 16 juillet 2017

Tango, tourisme et Culture

http://www.vacances-danse.com/aix-en-provence-tango-meeting/



HYERES KIZOMBA TRAINING CAMP

weekend de stage intensif de Kizomba

progès assurés - hotel club

15-16-17 septembre 2017

http://www.vacances-danse.com/hyeres-kizomba-training-camp-2017/





