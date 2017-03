MARTIN MALDONADO ET MAURIZIO GHELLA A TOULOUSE 22 ET 23 AVRIL 2017

Martin et Maurizio reviennent à Toulouse!

La Endorfina les accueille de nouveau les 22 et 23 avril pour un séminaire de week end et une soirée avec démo



Lieu du stage et de la soirée: Juste Debout School 3 bis rue Théron de Montaugé,31200 TOULOUSE (métro Balma Gramont)





Programme du séminaire et le bulletin d'inscription correspondant sont consultables sur www.toutango.com/caminitotango

Nombre de places limitées. Sur réservation préalable, uniquement.



Renseignements: 06 24 80 65 52