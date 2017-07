MARINA MARQUES - Cours d'été Technique Femme - 9 et 10 Août (Montpellier)

Rédigé le Dimanche 23 Juillet 2017 | Lu 7 fois







Retrouvez Marina Marques pour son séminaire spécial ÉTÉ les 9 et 10 août à Montpellier



TECHNIQUE FEMME TANGO



Mercredi 9 août 20:00-21:30 (20€)

Jeudi 10 août 20:00-21:30 (20€)



à la Maison du tango - Celleneuve - 40 Rue Favre de Saint-Castor



Inscriptions et renseignements :

- marinamarques.tango@gmail.com / 07 69 42 88 31

- Groupe Marina Marques Montpellier pour connaître les prochains stages/cours

> https://www.facebook.com/groups/107240466423034/?fref=ts