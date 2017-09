Les Allumés du tango : 25 ans

Notre association « Les Allumés du Tango, a été créée en 1992, à la suite du festival de Nantes : " Les Allumées Nantes-Buenos-Aires " Nous vous proposons de fêter ces 25 ans d'existence au cours d'un grand week-end, du vendredi 27 octobre au dimanche 29 octobre 2017.

Au progamme : Vendredi 27 octobre Milonga musicalisée par Analia « La Rubia » (Argentine) Salón CAPEL, 2 rue du Printemps - Orvault de 21h00 à … no hora Adhérents : 8 € / Non adhérents : 12 € Milonga musicalisée par Analia « La Rubia » (Argentine) Samedi 28 octobre Soirée exceptionnelle avecl'orchestre Hyperion (qui fête également ses 25 ans !!!) et DJ Analia La Rubia (Argentine)

à l'Odyssée, Bois Cesbron - Orvault 21h00 à 2h00 Adhérents : 15 € / Non adhérents : 22 € Dimanche 29 octobre Despedida avec 2 DJs des Allumés Salón CAPEL de de 14h à 20h Adhérents : 3 € /Non adhérents : 6 €

RESERVATIONS : sur place Salon Capel ou par mail sur : sur place Salon Capel ou par mail sur contact@allumesdutango.com soit à l'unité, soit en optant pour le PASS 3 jours (adhérents 25 € – non adhérents 35 €) qui permet l'accès à tous les évènements RÈGLEMENT : par chèque à l'ordre des Allumés du Tango - par virement : IBAN FR19 3000 2074 0000 0079 1791 V09 Les réservations ne seront considérées comme définitives qu'à réception du règlement.