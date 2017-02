Le grand maestro Joaquin Amenabar à Marseille

Bandonéoniste de renom, Joaquin Amenabar est aussi un pédagogue exceptionnel qui effectue cette année encore une tournée dans toute l'Europe : Allemagne (Kiel, Nürnberg, Kassel, Osnabrück, Köln/Bonn, Konstanz, Hamburg, Reutlingen, Düsseldorf, Frankfurt), Italie (Bari, Aosta, Peruggia, Roma) mais aussi la France (Paris, Montauban) et la Suisse (Nyon).



Il nous fait l'honneur de s'arrêter à Marseille les 11 et 12 mars, pour un week-end de stage, ouvert à tous, que vous soyez en couple ou en solo, que vous soyez débutant ou danseur confirmé.





S A M E D I • 1 1 • M A R S



10h30 - 12h

ATELIER n°1 : Le rythme du Tango

Les unités basiques du rythme du Tango : pas de temps simple, de double temps et de demi-temps. Reconnaissance de ces unités et emploi sur la danse improvisée.



14h - 15h30

ATELIER n° 2 : La mélodie comme élément rythmique dans le Tango. Reconnaissance de la mélodie et ses caractéristiques rythmiques. Emploi dans la danse improvisée.



16h - 17h30

ATELIER n°3 : Improvisation sur la musique

Mise en application des ateliers n°1 et 2 en temps réel. Pour participer à cet atelier, il est nécessaire d'avoir assisté aux ateliers dédiés au rythme et à la mélodie.





D I M A N C H E • 1 2 • M A R S





10h30 - 12h

ATELIER n°4 : Le rythme et la mélodie dans la milonga

Distinguer les unités de base : temps simple, double temps et traspié. Identifier la corrida et le 3-3-2 dans la milonga. Identifier et suivre la mélodie dans la milonga.



14h - 15h30

ATELIER n°5 : Cours d'improvisation sur des tangos qui ont des syncopes

Cet atelier est à destination des stagiaires ayant suivi les ateliers avec Joaquín les années passées, mais aussi de tous ceux qui ont participé aux stages cette année. Si vous êtes un danseur avancé, vous pouvez également participer à ce stage.



16h - 17h30

ATELIER n°6 : Évolution des styles des différents orchestres pendant les différentes époques du tango (les années 20, 30, 40 et 50 et leurs caractéristiques). Application dans la danse.





L I E U • D E S • S T A G E S



Afin d'accuellir dans les meilleures conditions les nombreux danseurs qui chaque année souhaitent bénéficier de l'enseignement de ce grand pédagogue, nous vous proposons de nous retrouver au Le Grenier du Corps, 2 rue des Tyrans (juste derrière notre salle de danse habituelle).



Découvrez une salle de 200m2, entièrement parqueté et sonorisée, pour vous offrir un cadre optimal.





• T A R I F S •



30€/25€ (tarif adhérent) pour 1 atelier

50€ /45€ (tarif adhérent) pour 2 ateliers

70€/65€ (tarif adhérent) pour 3 ateliers

90€/85€ (tarif adhérent) pour 4 ateliers

105€/100€ (tarif adhérent) pour 5 ateliers

120€/110€ (tarif adhérent) pour 6 ateliers





• I N S C R I P T I O N •



Les inscriptions se font uniquement par mail à l'adresse suivante : tangoporvos@gmail.com

Les ateliers sont ouvert à tous, que vous soyez en couple ou en solo, que vous soyez débutant ou danseur confirmé.













