Le Temps des Rêveurs, la résistance des vignes

Rédigé le Vendredi 24 Mars 2017 | Lu 8 fois



Aidons, Jérôme Maillot, jeune vigneron en biodynamie à pérenniser son domaine « Le Temps des Rêveurs » en parrainant le greffage en place d’une sélection massale de Mourvèdre et de Cinsault, pour une plus grande diversité et longévité des vignes.

Jeune couple de danseurs de tango argentin de la région sud (Montpellier, Nîmes...), Jérôme et Claire ne fréquentent pas que les pistes de milonga régionales et les Encuentros européens.

Ils sont vignerons.

Des vignerons jeunes, modernes, impliqués dans le respect de l'environnement et la qualité finale de leur production.



Le fruit de leur travail mérite notre respect et toute notre aide.

Participez vous aussi à l'aventure de la "Résistance des Vignes" et entrons dans le "Temps des rêveurs".





Le Temps des Rêveurs, un vignoble diversifié, guidé par la nature Le domaine « Le Temps des Rêveurs » comprend 6 hectares, situés dans le bassin de l'Arc, entre la Sainte Victoire et la chaine de l'Olympe, en Provence.

Aux vieilles vignes de Carignan noir et d'Ugni blanc implantées par ses grands-pères, succèdent les Grenache noir, les Syrah, et les Cabernet Sauvignon de son père.

En 2013, il réalise sa première plantation, en implantant une sélection massale de Grenache noir et de Syrah. Le vignoble révèle ainsi une grande diversité au niveau des cépages, des individus au sein d’un même cépage, ou encore de l’âge des vignes.

Il oriente son vignoble familial vers une agriculture biologique et biodynamique à l’écoute de son environnement. Il essaie de résoudre les problématiques de son métier en observant le sol, la faune, la flore et bien sûr le comportement des vignes. Il utilise des savoir-faire précieux à la fois anciens et actuels.

Son objectif est de produire un vin naturel, imaginé à partir d’un terroir vivant et atypique, respectueux de le santé de ses amateurs, et de faire partager un peu de ses utopies de paysan.

...





Apporter son soutien : A quoi servira l'argent ? Apporter son soutien : Une plantation demande beaucoup d'investissement et sur plusieurs années. Une partie a déjà été lancée en autofinancement. Jérôme lance un appel à contributions afin de pouvoir réaliser l'opération greffage en place : 1350 porte-greffes servant à greffer les Mourvèdre, 650 porte-greffes servant à greffer les Cinsault, soit 2000 plants au total.