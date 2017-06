Le Tango des Sables - Vendée -









Les 2 et 3 septembre, réservez déjà ces dates pour participer au Week-End de Rentrée du Tango des Sables.



Programme :



Samedi 2 septembre

- 14 h à 19 h Milonga, 6 €.

- 21 h à 2 h Orchestre La Atipica Milonguera, auberge espagnole, 12 €.



Dimanche 3 septembre

- 15 h à 20 h Despedida, auberge espagnole, 6 €.



Pass 3 milongas 18 €.



Reservation par chèque : Le Tango des Sables, 58 rue de l’Océan, 85470 Brem sur Mer, ou sur place, ou pendant les milongas de l’été.



Le Week-End de Rentrée se déroulera exceptionnellement dans la Grande Salle AUDUBON, 60 bd Pasteur, 85100 Les Sables d’Olonne. Les milongas d’été se déroulent toujours dans la salle 127 rue Printanière.



Toujours vérifier sur le site, les dates et les horaires des milongas :





