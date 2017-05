La vie est une milonga ... et le tango bat la mesure.(Roman) Maurice Chabannon

Avec le printemps, et l’été qui s’annonce, les manifestations se multiplient autour du tango : festivals, stages hexagonaux ou mondiaux, croisières, séjours, expositions, concerts… Et pourquoi pas un moment de lecture tranquille sans perdre de vue votre danse favorite ? Dans ce nouveau roman, qui n’est pas une suite du précédent (La Dernière Cuite, l’Harmattan-2014), vous retrouverez tous ce que vous avez apprécié et qui traduit mon ressenti de danseur, de musicien et d’amoureux de Buenos Aires et de la culture argentine. J’ai voulu donner une place reine au bandonéon, instrument pratiqué par Feliciano, l’un des personnages principaux, par ailleurs ébéniste. J’ai croqué au vol des gens divers, rencontrés au cours de huit séjours dans la ville de Troilo et Ferrer. J’ai cherché à traduire les multiples va et vient entre La France et l’Argentine en traçant le chemin de Clémence, enseignante et violoniste. Tous deux cherchent le Bonheur à leur manière, à travers les aléas de la vie que le tango et la musique permettent souvent de surmonter. Là aussi, comme tout écrivain j’ai puisé dans mes observations et mes souvenirs.

Mes premiers lecteurs me font des retours favorables et me disent qu'ils retrouvent les observations qu'ils ont souvent faites. Les novices assurent qu'ils ont envie de découvrir la capitale argentine.

Par ailleurs, je devrais présenter cet ouvrage et le dédicacer au Festival de Tarbes et dans des manifestations et milongas diverses, en fonction des invitations.