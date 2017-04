La Vie en Rose International Queer Tango Meeting Paris 29 Juin - 2 Juillet 2017

Rédigé le Dimanche 23 Avril 2017 | Lu 7 fois





La 4ème édition du festival de tango queer La Vie en Rose se tiendra à Paris du 29 juin au 02 juillet 2017



Edito:

Je tiens tout d’abord à remercier la belle équipe de notre festival pour cette quatrième édition. Première rencontre internationale queer autour du tango argentin, elle se donne pour objectif majeur de célébrer la diversité au sein de la danse. Il s’agit de restituer en même temps une certaine mémoire oubliée du tango, celle de ses artistes et personnalités qui ont contribué à sa grandeur, bien qu’à l’ombre du courant dominant. Enfin, nous voulons rendre visible cette diversité au plus grand nombre en proposant des bals en plein air, des débats et des soirées ouvertes à toutes et à tous. Notre démarche est avant tout militante : le questionnement des identités sexuelles et des représentations de cette danse dans l’imaginaire collectif sont une constante. Notre quatrième édition aura comme thème “From Russia with Queer Love”. Nous aurons des artistes invités de Russie mais aussi de France, d’Argentine et d’ailleurs. Une quatrième édition qui s’annonce passionnante

San Fede (Directeur Artistique)



Les points forts festival :



Ambiance chaleureuse, internationale et énergisante : 4 milongas (bals) + 2 pratiques avec Maestros invités de Russie

14 workshops exceptionnels par des professeurs internationaux

2 cours intensifs pour s’initier au tango queer

Conférences autour de la Russie, le tango, la situation LGBT en présence de nos invités

Musique Live

Shows

Apéros-tango et découverte de Paris en dansant

Mode & Boutiques

Pop-up Bar & Food



Line-up :



Anna Morisot et Marina Ventarron (Russie)

Claudio Carmona et Vito Muñoz (Espagne, Argentine, Pérou) de passage à Paris, pour notre ouverture festival.

Benjamin Solano (France)

Yana Khalilova (Russie)

Veronica Toumanova (France/Russie)

Céline Tiberghien (France)

Vincent Hodin (France)

Jorge Crudo / Rolan Van Loor (France/Argentine)

Carolina Udoviko (France/Argentine)

Leonid Ivanov (Russie)



Marraine de cette 4ème édition :

Victoria Vieyra (France/Argentine )



Dj’s 4ème Edition :



Claudio et Vito (Pérou/Argentine)

Jean Sébastien Viard (Canada)

Natalia Merkulova (Russie)

Carolina Udoviko (France/Argentine)



En exclusivité pour l’édition 2017 :

Présentation du documentaire ‘Queer Tango Goes to Russia’ d’Aleksandr M. Vinogradov et la projection en exclusivité de la première fiction tango drag : « From Russia With Queer Love »



Olga Zhgun directement venue de Saint-Pétersbourg, proposera ses services de relooking Drag/King. Soyez le King ou la Queen de la soirée :

http://lvrparis.fr/produit/drag-queenking-makeover-by-olga-zhgun/



Tam (styliste olfactive, île de la Réunion) a conçu un parfum exclusif ‘La Vie en Rose’, venez le découvrir.

http://lvrparis.fr/produit/la-vie-en-rose-eau-de-parfum-by-tam/



Romuald Lamy (joaillier, Paris) a conçu le bijou exclusif pour le festival.

http://lvrparis.fr/produit/la-scintillante-bijoux-by-romuald-lamy/



Boutique Florence Darlan & La Vikinga Shoes



Les lieux du festival : Salle Colonne (Paris 13ème), Salle Sirène (Paris 14ème), les Frigos (Paris 13ème)



Découvrez notre programme ici :



Les inscriptions sont déjà ouvertes

Premier Early Bird s'arrête le 30 AVRIL 2017.



Informations et inscriptions :

Email : lvrparis@gmail.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/lvrparis

https://twitter.com/lvrtango

Événement Facebook :

https://www.facebook.com/events/303472853400258/

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

►►►

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆





Edito:Je tiens tout d’abord à remercier la belle équipe de notre festival pour cette quatrième édition. Première rencontre internationale queer autour du tango argentin, elle se donne pour objectif majeur de célébrer la diversité au sein de la danse. Il s’agit de restituer en même temps une certaine mémoire oubliée du tango, celle de ses artistes et personnalités qui ont contribué à sa grandeur, bien qu’à l’ombre du courant dominant. Enfin, nous voulons rendre visible cette diversité au plus grand nombre en proposant des bals en plein air, des débats et des soirées ouvertes à toutes et à tous. Notre démarche est avant tout militante : le questionnement des identités sexuelles et des représentations de cette danse dans l’imaginaire collectif sont une constante. Notre quatrième édition aura comme thème “From Russia with Queer Love”. Nous aurons des artistes invités de Russie mais aussi de France, d’Argentine et d’ailleurs. Une quatrième édition qui s’annonce passionnanteSan Fede (Directeur Artistique)Les points forts festival :Ambiance chaleureuse, internationale et énergisante : 4 milongas (bals) + 2 pratiques avec Maestros invités de Russie14 workshops exceptionnels par des professeurs internationaux2 cours intensifs pour s’initier au tango queerConférences autour de la Russie, le tango, la situation LGBT en présence de nos invitésMusique LiveShowsApéros-tango et découverte de Paris en dansantMode & BoutiquesPop-up Bar & FoodLine-up :Anna Morisot et Marina Ventarron (Russie)Claudio Carmona et Vito Muñoz (Espagne, Argentine, Pérou) de passage à Paris, pour notre ouverture festival.Benjamin Solano (France)Yana Khalilova (Russie)Veronica Toumanova (France/Russie)Céline Tiberghien (France)Vincent Hodin (France)Jorge Crudo / Rolan Van Loor (France/Argentine)Carolina Udoviko (France/Argentine)Leonid Ivanov (Russie)Marraine de cette 4ème édition :Victoria Vieyra (France/Argentine )Dj’s 4ème Edition :Claudio et Vito (Pérou/Argentine)Jean Sébastien Viard (Canada)Natalia Merkulova (Russie)Carolina Udoviko (France/Argentine)En exclusivité pour l’édition 2017 :Présentation du documentaire ‘Queer Tango Goes to Russia’ d’Aleksandr M. Vinogradov et la projection en exclusivité de la première fiction tango drag : « From Russia With Queer Love »Olga Zhgun directement venue de Saint-Pétersbourg, proposera ses services de relooking Drag/King. Soyez le King ou la Queen de la soirée :Tam (styliste olfactive, île de la Réunion) a conçu un parfum exclusif ‘La Vie en Rose’, venez le découvrir.Romuald Lamy (joaillier, Paris) a conçu le bijou exclusif pour le festival.Boutique Florence Darlan & La Vikinga ShoesLes lieux du festival : Salle Colonne (Paris 13ème), Salle Sirène (Paris 14ème), les Frigos (Paris 13ème)Découvrez notre programme ici : https://goo.gl/t9zzY6 Les inscriptions sont déjà ouvertesPremier Early Bird s'arrête le 30 AVRIL 2017.Informations et inscriptions : http://www.lvrparis.fr Email : lvrparis@gmail.comSuivez-nous sur les réseaux sociaux :Événement Facebook :▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆►►► www.lvrparis.fr ◄◄◄▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ Livret LVR4_T6_web.pdf (735.65 Ko)