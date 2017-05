LIMOUZI TANGO WEEK-END 2017

1ère Edition – 27/28/29 Octobre 2017

Condat-sur-Vienne (près de Limoges)



27 heures de milonga par les organisateurs du Limouzi Tango festival avec :



• 5 milongas

• des DJs de grande renommée

• 170 m² de belle piste en parquet

• l’ambiance feutrée de l’Espace Confluences

• des boissons et des petites choses sympas à grignoter gratuites

• des exposants d'articles de tango argentin

• et la présence de notre gentille Yolanda la Vaca



LES DJ’S :

DJ Céline Devèze – Grasse, FRANCE

DJ Gricel – San Sebastián, ESPAŇA

DJ Eric Heleno – Munich, DEUTSCHLAND

DJ Vito Muñoz – Lima, PER



PASS Week-end 60 € - Places limitées et parité dans les milongas

Inscriptions possibles jusqu’au 22 Octobre inclus en téléchargeant ce formulaire :

http://www.limouzitangoweekend.com/bulletin_ltw_2017.pdf



ATTENTION événement limité à 180 participants



Toutes les infos sur :

Renseignements : +33 6 13 89 48 78

ou





