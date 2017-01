LIMOUZI TANGO FESTIVAL 2017

4ème édition du festival international de tango argentin en Limousin

Du 22 au 26 juin 2017 à Condat-sur-Vienne (près de Limoges)



A 2 heures de route des grandes villes du Centre-France, Condat-sur-Vienne vous accueille pour cette quatrième édition du LIMOUZI TANGO FESTIVAL.



5 jours de tango non-stop avec :

• 25 workshops pour tous les niveaux de danseurs

• 45 h de bals réparties en 8 milongas dont 5 gratuites

• des artistes de renommée mondiale

• des démos tout au long du festival

• une ambiance joyeuse et complètement déjantée

• une organisation et un accueil qualifiés de Médaille d'or par les participants des précédentes éditions

• et la présence exceptionnelle de YOLANDA LA VACA !!!



LES MAESTROS :

Julia et Andrés Ciafardini

Virginia Uva et Cesar Agazzi

Valeria Maside et Anibal Lautaro

Sandra Messina et Ricardo Calvo



LES ORCHESTRES :

Rubén PELONI et Los Tanturi

SILBANDO et Sebastián ROSSI



LES DJ’S :

DJ Mariano Quiroz (Arg.)

DJ Marc Tommasi (Fr.)

DJ Luz Pazos (Arg.)

DJ Thierry Pires (Fr.)

DJ Manu - Manuel Lagoa (Port.)

DJ Patman - Patrick Fayol (Fr.)

DJ Jean-Claude Bartek (Fr.)

DJ Tonio - Antonio Rodriguez (Esp.)



Inscriptions possible dès maintenant en téléchargeant ce formulaire :

http://www.limouzitangofestival.com/bulletin_2017.pdf



ATTENTION places limitées



Toutes les infos sur le programme, les workshops, l'hébergement et les Maestros, les DJ’s, les orchestres et les chanteurs sur : www.limouzitangofestival.com



Renseignements : +33 6 13 89 48 78 ou contact@ilimouzitangofestival.com





