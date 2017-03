LE PRINTEMPS DU TANGO - ÉDITION CINQUIÈME ANNIVERSAIRE

C’est déjà la 5e édition du festival et c’est un bel anniversaire !

Le désormais traditionnel rendez-vous mulhousien avec la culture argentine revient avec une programmation exceptionnelle, qui comblera tant les amateurs de tango et amoureux de culture argentine que les curieux amateurs de musiques et de grand spectacle !

Avec pour la première fois du théâtre, un grand spectacle mêlant tango et art équestre, une exposition, deux conférences, des bals (les fameuses milongas), des spectacles, des concerts, des démonstrations de tango argentin, et bien sûr de la gastronomie ! Et comme à son habitude le festival proposera des nouveaux lieux, variés et insolites !

• 4 spectacles : « Preuve d’Amour » Cie Zéfiro Théâtre – « Tangalo » Cie Cavalcadanse – « Le tango s’invite au Marché » Rocco Sedano & Cie Estro – « Tu, el cielo, y tu » Cie Catherine Berbessou



• 10 milongas et concerts : Duo Trosman/Maguna – Louise Jallu & Tango Carbon – Orquestra Tipica Silbando – Tomas Gubitsch Solo – Duo Sabatier/Helou – Otros Aires – Gonzalo Gudino Quartet – DJ Estrotango



• Initiation, masterclass et démonstration : Leo Calvelli & Eugenia Usandivaras - Ximena Zalazar Firpo & Willem Meul Cie Estrotango



• Performance de Désirée solo « Clown y Tango »

• 2 conférences création festival : « les poètes du tango » Solange Bazely – « Le tango dans tous ses états » Dr Carol Peters avec Umberto Consentino à la guitare.



• 1 exposition photos « Eva Peron, une vie en images » avec l’Ambassade d’Argentine

Dégustation & gastronomie argentine tout au long du festival