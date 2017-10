Julia et Andres Ciafardini à Besançon les 25-26 novembre

Rédigé le Samedi 21 Octobre 2017







Les maestros Julia et Andres Ciafardini seront à Besançon les 25 et 26 novembre.



Au programme, un module de 3 cours de tango et un module de 3 cours de valse, tous de niveau intermédiaire /avancé.

Samedi soir : milonga avec démo des maestros - DJ Philippe Saladin – salle avec parquet – Entrée 10€

Pour les stages, il est conseillé de s’inscrire au module complet afin de profiter de la progession sur les 3 cours. Inscription en couple. Nous contacter si vous recherchez un/une partenaire.



Renseignements complémentaires et bulletin d'inscription sur notre site : tango.du.kiosque.free.fr