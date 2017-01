Invierno tango festival international

Pour votre plus grand plaisir, la quatrième édition du Invierno tango festival réunira, cette année encore, des invités prestigieux et artistes de talent.



Entre le 10 et le 12 février 2017, venez partager avec nous des jours et des nuits de cours, de spectacle et de milongas inoubliables.



Préparez-vous à vivre un programme riche et intensif incluant :



* 30 heures de cours

* 3 milongas et 1 after

Le spectacle « Station tango » avec l’orchestre « ensemble Hyperion » in vivo. Une création de Esteban Moreno et

Claudia Codega



Vous pourrez bénéficier des stages dispensés par quatre couples extraordinaires de Maestros de renommée internationale venus partager leur expérience et leur savoir-faire. Chaque couple de danseurs professionnels est porteur de son histoire, de sa gestuelle, riche de talents qui s’expriment dans une large gamme de répertoires :



Claudia Codega et Esteban Moreno

Yanina Quinones et Neri Piliu

Selva Mastroti et Marcelo Ramer

Isabelle y Bruno Yniesta



Au menu également de ce rendez-vous incontournable:

l’orchestre : « Ensemble Hyperion » aujourd'hui l'un des orchestres de tango les plus renommés d'Europe vous entraînera dans un dialogue envoûtant entre les sons et les corps. la ligne artistique de cet orchestre créé en 1992 ravira oreilles et talons et vous transformera en généreux receleurs d’abrazos et en joyeux tangophages.



DJ internationaux :

Francesco « El Actor » Tagliabue ; Italie

Sarah Finci ; Suisse

Esteban Moreno ; Argentine



Nous vous promettons un voyage incroyable. Venez y apporter votre énergie, votre passion et votre enthousiasme !



Toute l’équipe d’Invierno tango festival sera heureuse de vous accueillir au magnifique espace Louis Simon à Gaillard (Haute Savoie) aux portes de Genève à proximité d’Annemasse.

Gaillard est également à environ 1h de route d’Annecy/Chambéry/Aix-les-Bains, sans oublier de Chamonix et de l’Italie grâce au tunnel du Mont Blanc.



Toutes les infos et les tarifs sur : www.invierno-tango-festival.com

Renseignements: +33 4 50 37 75 88 ou +33 6 19 33 05 38 ou

info@invierno-tango-festival.com





