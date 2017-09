Invierno Tango Festival fête ses 5 ans !

Rédigé le Samedi 16 Septembre 2017







Pour votre plus grand plaisir,

la cinquième édition du Invierno tango festival réunira, cette année encore, des invités prestigieux et artistes de talent.



RESERVEZ VOS DATES :

Du 2 au 4 février 2018, venez partager avec nous des jours et des nuits de cours, de spectacle et de milongas inoubliables.

Préparez-vous à vivre un programme riche et intensif incluant :



* 30 heures de cours

* 3 milongas et 1 after

Un spectacle de Miguel Angel Zotto avec les maestros invités et l’orchestre « Tango sonos » in vivo.



Vous pourrez bénéficier des stages dispensés par trois couples extraordinaires de Maestros de renommée internationale venus partager leur expérience et leur savoir-faire. Chaque couple de danseurs professionnels est porteur de son histoire, de sa gestuelle, riche de talents qui s’expriment dans une large gamme de répertoires :



Miguel Angel Zotto & Daiana Guspero

Sebastian Arce & Mariana Montes

German Ballejo & Magdalena Gutierrez (Champions du monde 2017 tango de piste)

Esteban Moreno



Au menu également de ce rendez-vous incontournable:

l’orchestre : « Tango Sonos » allant du duo au quatuor, connu pour ses concerts depuis de nombreuses années dans les festivals de Tango en Europe, et qui collabore avec les plus grands danseurs.



DJ internationaux :

Esteban Moreno (Argentine), Francesco Tagliabue (Italie) et autres....



Nous vous promettons un voyage incroyable. Venez y apporter votre énergie, votre passion et votre enthousiasme !



Toute l’équipe d’Invierno tango festival sera heureuse de vous accueillir au magnifique espace Louis Simon à Gaillard (Haute Savoie) aux portes de Genève à proximité d’Annemasse.

Gaillard est également à environ 1h de route d’Annecy/Chambéry/Aix-les-Bains, sans oublier de Chamonix et de l’Italie grâce au tunnel du Mont Blanc.



Toutes les infos et les tarifs sur : www.invierno-tango-festival.com

Renseignements: +33 4 50 37 75 88 ou +33 6 19 33 05 38 ou

info@invierno-tango-festival.com