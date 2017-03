Grand week-end Tango les 29 et 30 avril 2017

Rédigé le Mercredi 8 Mars 2017





Arles Tanguédia organise un grand week-end Tango Argentin les 29 et 30 avril 2017 sur les 400m² de la magnifique salle des fêtes d’Arles (13200) :



-Samedi et dimanche stages avec les maestros « Pablo et Emilie Tegli ».

-Samedi soir Milonga (bal tango) à partir de 21H avec le quintet « La Lora Tango » , soirée également musicalisée par l’excellent DJ « David Alvarez » et démonstration des maestros.

-Dimanche despédida (la séparation) de 13H à 17H sous forme d'une auberge espagnole , musicalisée par « José Arles Tanguedia ».

DG - Flyer 29-30AVR201-V02-IT.pdf (321.37 Ko)