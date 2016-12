Gisela Passi & Rodrigo Rufino avec Petite Roulotte Tango à Besançon les 6,7 et 8 mai 2017

Rédigé le Vendredi 30 Décembre 2016 à 17:26 | Lu 3 commentaire(s)







Couple reconnu de danseurs et professeurs argentins basés à Paris, Rodrigo Rufino et Gisela Passi ont développé une danse authentique et une pédagogie qui leur est propre pour transmettre les particularités du tango traditionnel de Buenos Aires. Ils ont dansé et enseigné le tango notamment en France, en Espagne, en Allemagne, en Suisse, en Pologne, en Bulgarie, en Ukraine, aux Etats-Unis, au Liban, en Chine, en Argentine.



Les 6 , 7 et 8 mai 2017, le Tango du Kiosque a le plaisir de les recevoir pour un grand week-end de stage avec 9 workshops de tango et de valse. Trois jours d’immersion intensive à la recherche du tango le plus élégant. Rodrigo Rufino et Gisela Passi aborderont exclusivement des éléments, des concepts, des pas et des techniques efficaces et agréables pour la piste de danse. Tout l’enseignement de ce long week-end sera consacré à l’amélioration de la danse en bal. Le contenu des blocs thématiques comprend les pas favoris de Rodrigo et Gisela, avec lesquels ils dansent eux-mêmes sur les pistes des milongas.



DEUX MILONGAS, dont une avec l’orchestre Petite Roulotte Tango et DJ MARCUS de MOULINS sont au programme de ce week-end ! Orchestre TradiSensationel, la PETITE ROULOTTE a tout d’une grande TIPICA. Le 6 mai à Besançon, dans la grande et belle salle avec parquet du Scénacle, la Petite Roulotte comptera 6 musiciens qui interpréteront un répertoire 100% BAILABLE issu des tangos de l’âge d’or des années 40.

Julien Blondel: piano

Mehdi Al-Tinaoui : violon

Felipe Nicholls : contrebasse

Maxime Point : bandoneon

Remi Cortial : guitare

Aureliano Marin : chant



Enfin, nous vous promettons de bons moments de convivialité, avec des auberges espagnoles ou possibilité de prendre vos repas sur place tout au long du week-end !



A noter : deux exposantes seront présentes au cours de ce week-end : Sylvie D créations proposera ses vêtements de tango homme et femme (modèles uniques), et Martine Parisot son stand de chaussures Bandolera.



Le programme complet du stage et le bulletin d'inscription sont sur notre site : tango.du.kiosque.free.fr dans la rubrique : stages maestros 2016-2017











