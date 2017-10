Fausto Carpino & Stéphanie Fesneau║Les INTANGUPTIBLES #3║10-12 NOV.2017​ ​MONTPELLIER El Salon de Tango

Dans un mois débuteront ║Les INTANGUPTIBLES #3║ du 10,11,12 nov. 2017

avec Fausto CARPINO et Stéphanie FESNEAU.

Si le tango était obligatoire, ce qui était le cas dans l'ex-RDA (République Démocratique de l'Abrazo),

les démonstrations de Fausto et Stéphanie figureraient en bonne place au programme de l'éducation nationale

entre l'éducation physique et les cours de musique, tant leur style élégant illustre toutes les difficultés techniques

que recèle la discipline et s'en joue avec une confondante impression de facilité.

Les motifs musicaux s'y accordent avec les mouvements dansés dans une joyeuse combinatoire qui ravirait

jusqu'aux élèves les plus réfractaires au calcul portant sur les distributions aléatoires réduites aux espaces euclidiens.

La preuve :

Tango 'Quedemonos aqui' Jose Basso / Ruiz https://www.youtube.com/watch?v=Akrrpd1PbVg

Vals 'Orillas de plata' et 'Milonga del recuerdo' D'Arienzo https://www.youtube.com/watch?v=G9gvkOYtIqg



Bon, alors puisque vous êtes convaincus, réservez votre participation aux milongas et/ou aux stages

║Les INTANGUPTIBLES #3║, le formulaire d'inscriptions est en ligne.

SITE https://lesintanguptiblesmontpellier.wordpress.com/

FORMULAIRE INSCRIPTIONS https://lesintanguptibles3montpellier.wufoo.eu/forms/r1g3d8cb1bo7omc/

EVENEMENT FACEBOOK Les Intanguptibles#3 : https://www.facebook.com/events/2452306884907616/



PROGRAMME

►SOIRÉES :

║VENDREDI 10 NOV: 21h30-2h30║

dj Camille BOUCHER (El13TangoClub-Marseille)

║SAMEDI 11 NOV: 21h30-3h30║

dj Karim EL TOUKHI (Paris-Egypte)

SHOW Fausto & Stéphanie

║DIMANCHE 12 NOV: 19h00-minuit …║

dj Fausto CARPINO (Italie)



►STAGES NIVEAU INTERMÉDIAIRES/AVANCÉS :

SAMEDI 11 NOV 2017 :

║S1 13h30-15h00 TANGO║Combinaisons de Tango Salon

║S2 15h15-16h45 TANGO║Changements rythmiques en système parallèle en abrazo fermé

║S3 17h00-18h30 TANGO║Changements rythmiques en système croisé en abrazo fermé



DIMANCHE 12 NOV 2017 :

║D4 13h30-15h00 TANGO║Technique de sacadas pour les couples

║D5 15h15-16h45 VALS║Tours rythmiques pour Vals

║D6 17h00-18h30 MILONGA║Structures rythmiques et analyse de la musicalité



►EXPOSANTS

vêtements femmes : TANDA ROSA (Clémence Thémos)

pantalons hommes/femmes : PACHABÉZIAN TANGO (Carole Pachabézian)



Amed Yalouz, votre fournisseur en demi-lumières



www.abailartango-lapituca.com

https://www.facebook.com/abailartango.montpellier

CHAîNE YOUTUBE A BAILAR TANGO Montpellier

A Bailar Tango Montpellier

Contacts abailartango34@gmail.com

Paul : 06.28.33.69.73 Thévanna : 06.77.39.72.29

https://elsalondetango.com/



ADRESSE: El Salón de Tango 'Rufino Luro Cambaceres'



66 rue Léon MORANE ZA FREJORGUES-OUEST / AEROPORT MONTPELLIER MEDITERRANEE, 34130 MAUGUIO.



Salle climatisée de près de 300 m2, un bar, un vestiaire, sono / lumière pro. Stationnement facile.



INFOS MAESTROS : http://www.faustoystephanie.com/