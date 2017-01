FESTIVAL TANGOSUD MONTPELLIER FABREGUES

Le Festival TangOsud, grand rendez-vous de printemps du Tango Argentin dans le Sud de la France, aura lieu à Montpellier-Fabrègues, du 24 au 28 mai 2017, pendant le week-end de l’Ascension.

C’est toujours sous l’emblème des flamants roses, oiseaux fétiches de notre région, que l’équipe de Tang’Hérault Montpellier vous accueillera !

Pour cette 16ème édition, nous vous proposons de découvrir un nouveau programme, avec :

 Trois couples de maestros :

• Alexa YEPES et Edwin ESPINOSA, vice-champions du monde 2014 de Tango de Salon à Buenos Aires,

• Lucila CIONCI et Joe CORBATA, internationalement connus,

• Martin MALDONADO et Maurizio GHELLA, pour la 3ème fois à TangOsud !

 Trois Orchestres pour animer chaque soirée et la fiesta de Despedida :

• OTROS AIRES, le jeudi,

• SOLO TANGO, le vendredi et le samedi,

• LA MARCA, le dimanche.

 Des DJs internationaux pour les milongas du soir :

Analia « La Rubia »,

Géraldine GIUDICELLI,

Gabriel SODINI.

 Une deuxième salle dédiée au Néo Tango !

 Des milongas tous les après-midis,

 Des afters,

 Des conférences, ateliers, …



Un spectacle le jeudi de l’Ascension à 18h00 avec l’Orchestre Otros Aires et tous les maestros,

Vous trouverez tout le détail sur : www.tangosud-montpellier.com







