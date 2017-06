FESTIVAL TANGO y VINO 2017 – AUBAIS entre Nîmes et Montpellier

Les 14, 15, 16 juilllet le domaine Aubaï Mema vous accueille pour son festival annuel

TANGO Y VINO 2017

Au pied du château mediéval d’Aubais, à mi chemin de Nîmes et Montpellier, entre mer et Cévennes, notre milonga réputée pour sa piste en bois de 130m2 vous permettra de danser sous les étoiles 3 soirs consécutifs.



Le grand bal du 14 Juillet avec DJ cyber Chris et l’orchestre la Lora

se déroulera de 19h à 03h du matin.



La milonga du samedi 15 juillet sera musicalisée par DJ André Levrero de 19h à 01h.

et nous aurons le plaisir d’une démo de Gisela Passi et Rodrigo Rufino.



Le dimanche 16 juillet , milonga musicalisée par DJ Bruno Plante de 19h. à 01h.



Les Stages de Gisela et Rodrigo se dérouleront le samedi et dimanche dès 14h.



Le matin à 11h. Celine du Pasquier donnera deux stages:

Le pied et/ou Axe et dissociation



Céline est Kinésithérapeute D.E spécialisée en stretching global actif, stretching postural et Rééducation Posturale Globale travaillant depuis 25 ans avec des sportifs de hauts niveaux. Elle vous donnera une compréhension mécanique, des exercices simples et reproductibles, en lien avec les appuis du pied dans votre tango .

Inscriptions couple ou individuelles Prévoir une tenue près du corps pour des corrections individuelles.

Règlement sur place

10 E/pers/cours 16 E les 2 cours





plus d’infos sur le domaine:

Notre Milonga est basée au domaine dans une ancienne cave coopérative de 1939. Pour les amoureux du vin, opportunité de visiter la cave, déguster les vins bio, jouer à la pétanque, et profiter de cet endroit magique.

Pour tous, possibilité de se restaurer sur place.



Programme et Bulletins d'inscriptions téléchargeables sur: FACEBOOK / MILONGA MEMA





BULLETIN INSCRIPTION .pdf (195.61 Ko)