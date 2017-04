FESTIVAL TANGO MALO

Rédigé le Jeudi 13 Avril 2017 | Lu 6 fois







A Saint-Malo (35 400) les 14-15-16 juillet 2017, festival de tango argentin avec :

- François SAULNIER et Lucia LERENDEGUI,

- Fabien PAVELET et Fanny QUEMENEUR.



Vendredi 14 et Samedi 15 juillet 2017.

1100/1230 accueil et initiation

1330/1500 deux ateliers en parallèle

1530/1700 deux ateliers en parallèle

1730/1830 charla (détente culturelle)

2100/0100 milonga, salle de Rothéneuf (belle salle parquetée de 210 places)



Dimanche 16 juillet 2017

1100/1230 accueil et initiation

1800/2200 milonga, salle de Rothéneuf, avec cortinas dansées.



DJ : Lucia Lerendegui, Franck d’Angers, Jeff.



Milonga d'accueil le 13 à partir de 19h30 pour les 50 premiers festivaliers.

Programme détaillé, tarifs, en pièce jointe et sur le site tangomalo.fr



Pièce jointe.pdf (583.83 Ko)