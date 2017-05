Elise Barbot et Rainier Peirera Dni tango à Agde

Rédigé le Vendredi 12 Mai 2017 | Lu 11 fois







bonjour à vous,



j'ai le plaisir d'accueillir à Agde durant 3 jours





Elise Barbot et Rainier Pereira

au studio L'danse

Couple de danseurs Franco/ Venezuelien résident à Buenos Aires et professeurs de danse à la célèbre école Dni tango.



le 1,2 et 3 Juin



Voici le programme des activités :



Jeudi 1 Juin:



classe collective avec les élèves du studio de 19h30 à 20h30

la classe est ouverte à ceux qui désirent ce joindre à nous, sur réservation

tarifs: 10 euros

**********



Vendredi 2 Juin:



classes privés de 14h à 17h sur rendez vous

pour une personne seule, ou en couple ou pour un groupe de 2 à 3 couples maxi



tarifs : 50 euros avec Elise ou Rainier ,

70 euros avec le couple

cours privés pour 2 couples: 130 euros

cours privé pour 3 couples: 160 euros



vendredi soir ils danseront à la milonga Del choclo, et Rainier sera le Dj de la soirée!

*********



Samedi 3 Juin



stages et Milonga au studio

14h à 15h : Chacarera

15h 16h : Zamba

17h à 18h30 Tango inter/avancés

tarifs: 40 euros le pack complet l après midi

1 cours à l unité 15 euros

2 cours de folklore 25 euros



21H Milonga de despèdida au studio L'danse

10 euros l 'entrée

8 euros pour les adhérents



merci de leur faire un accueil chaleureux , et j’espère vous compter nombreux pour cet événement