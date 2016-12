Cours et pratiques de tango argentino au 78 (Yvelines) avec Anibal Pannunzio et Magui Danni

Rédigé le Mardi 29 Novembre 2016 à 16:55 | Lu 2249 commentaire(s)





Conflans-Sainte-Honorine et Marly-le-Roi





9 cours p/semaine, 2 pratiques p/mois.



Cours réguliers



Mardi: Conflans-Sainte-Honorine - Organise USC DANSE

19h30 - 20h30: DÉBUTANT

20h30 - 21h30: INTERMÉDIAIRE

21h30 - 22h30: INTERMÉDIAIRE-AVANCÉ

Préau de l'école primaire de Grandes Terres

1 Place Jean-Monnet (Rue de Bois de l'Aulne)

78700 Conflans-Sainte-Honorine

Tel 06 06 86 38 62



Mercredi: Conflans Sainte Honorine - Organise USC DANSE

19h30 - 20h30: INTERMÉDIAIRE

20h30 - 21h30: INTERMÉDIAIRE-AVANCÉ

21h30 - 22h30: AVANCÉ

Stade Claude Fichot -Salle de danse - 1° étage

Rue de Bois de l'Aulne 78700 Conflans Sainte Honorine

Tel 06 06 86 38 62



Vendredi: Marly Le Roi - Organise SWING & FIT

19h30 - 20h30: DÉBUTANT

20h30 - 21h30:INTERMÉDIAIRE

21h30 - 22h30:AVANCÉ

Salle Polyvalente - Champ des oiseaux. 78160 Marly Le Roi

Tel 01 39 16 48 82





Pratiques, Ateliers à thème



Dimanche 2 octobre à MARLY-LE-ROI: Pratique 14h30-18h (1)

"Atelier MILONGA LISA" de 15h15 à 16h30



Dimanche 16 octobre à CONFLANS STE HNE : Pratique 14h30-18h (2)

"Atelier VALS" de 15h15 à 16h30



Dimanche 6 novembre à MARLY-LE-ROI: Pratique 14h30-18h (1)

"Atelier spécial GIROS" de 15h15 à 16h30



Dimanche 20 novembre à CONFLANS STE HNE : Pratique 14h30-18h (2)

"Atelier TANGO NUEVO" de 15h15 à 16h30



Dimanche 4 décembre à MARLY-LE-ROI: Pratique 14h30-18h (1)

"Atelier GUIDAGE, transmission et réception du marquage" de 15h15 à 16h30



Dimanche 18 décembre à CONFLANS STE HNE: Solo Práctica 14h30-18h (2)



Dimanche 15 janvier à CONFLANS STE HNE : Pratique 14h30-18h (2)

"Atelier MILONGA TRASPIE" de 15h15 à 16h30



Dimanche 5 mars à MARLY-LE-ROI: Pratique 14h30-18h (1)

"Atelier VALS" de 15h15 à 16h30



Dimanche 19 mars à CONFLANS STE HNE : Pratique 14h30-18h (2)

"Atelier GUIDAGE, transmission et réception du marquage" " de 15h15 à 16h30



Dimanche 16 avril à CONFLANS STE HNE : Pratique 14h30-18h (2)

"Atelier VALS" de 15h15 à 16h30



Dimanche 7 mai à MARLY-LE-ROI: Pratique 14h30-18h (1)

"Atelier TANGO NUEVO" de 15h15 à 16h30



Dimanche 4 juin à MARLY-LE-ROI: Pratique 14h30-18h (1)

"Atelier Tango MILONGUERO" de 15h15 à 16h30



Dimanche 18 juin à CONFLANS STE HNE : Pratique 14h30-18h (2)

"Atelier BOLEOS y GANCHOS" de 15h15 à 16h30



(1) Salle de danse Gymnase des Maigrets. Chemin des Moines. Organise: Swing&Fit - PAF 10€

(2) Stade Claude Fichot. Salle de danse au 1er étage, Rue Bois d'Aulne. Organise: USC Danse: PAF 10€





Autres événements...



« Noche de Tango »: Milonga le samedi 12 Novembre 2016 à partir de 20h30

Salle Polyvalente du Foyer Communal 65, rue Joseph Cornudet

NEUVILLE-SUR-OISE



Stage d'été: Du 8 au 15 Juillet 2017 (en programmation)



Voyage culturel en Argentine: Du 6 au 21 février 2017, Voyage à Buenos Aires, au cœur du Tango, le Glaciers de Patagonie et Ushuaia.



Retrouvez l'ensemble de la Compañia Argentina Aníbal Pannunzio y Magui Danni:

www.compania-pannunzio.com

contact@compania-pannunzio.com - Tel: 01 39 19 06 49









Dans la même rubrique : < > AIX EN PROVENCE INTERNATIONAL TANGO FESTIVAL CROISIERE TANGO EN MER BALTIQUE DU 03/05/2017 AU 13/05/2017 - CROISIERE TANGO EN GRECE DU 18/06 AU 25/06/2017