Corps en mouvement et tango argentin

Rédigé le Vendredi 19 Mai 2017 | Lu 5 fois





Pour se préparer à un été dansant:

Ce stage pratique propose un travail corporel approfondi qui fait vivre des éléments incontournables et spécifiques du tango argentin tels que : "le poids", " la dissociation"...

Il permet d'améliorer la posture et la marche, ou plus précisément, de les "styliser" et les transformer en Tango!



Samedi 10 juin 2017 : 14h30/16h et 17h/19h30

Dimanche 11 juin 2017 : 10h30/12h30 et 13h30/15h30



Thématiques :

Equilibre, posture et axe.

Respiration et marche.

Soahanta DE OLIVEIRA, danseuse, pédagogue, est spécialisée en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé (AFCMD). Elle applique cette expertise au tango.

Marek est danseur et pédagogue. Il propose des applications pédagogiques qui nourrissent la finesse de cette danse de couple.



Ce stage s'adresse à tous!



Renseignements et inscriptions:

06 20 60 05 59