CROISIERE TANGO EN MER BALTIQUE DU 03/05/2017 AU 13/05/2017 - CROISIERE TANGO EN GRECE DU 18/06 AU 25/06/2017

Mer Baltique. Nous partirons d’abord de Copenhague, vers Riga, Tallin, Helsinki, Stockholm, Klaipeda. Le point fort de notre voyage sera certainement notre arrêt à Saint Pétersbourg pendant deux jours dans cette belle ville. Le bateau restant à quai cette nuit-là, nous profiterons de cette occasion pour participer à une Milonga russe. Nasdrovje et Viva el tango!



Profitez maintenant d´un tarif préférentiel pour une réservation jusqu’au 27/01/2017!

Une croisière de 11 jours/10 nuits, en compagnie de Adriana Duré et Felipe Martinez sur le navire „Serenade of the Seas“ de Royal Caribbean Cruise Line.

Vouz pouvez consulter notre programme ici:

http://www.croisiere-tango.com/fr/programme/programme-2017/croisière-tango-de/à-copenhague





En Juin 2017, nous allons découvrir les plus beaux sites de la Grèce et des lieux magnifiques chargés en histoire: Athènes et Katakolon (Olympie). Bien évidemment, nous ne manquerons pas de danser le Tango dans ces lieux magiques comme Mykonos et Santorin! Été + Tango + vacances: que voulez-vous de plus?



Profitez maintenant d'un tarif à partir de 1190,- € pour une réservation jusqu´au 27/01/2017.



Vous pouvez consulter notre programme ici:

http://www.croisiere-tango.com/fr/programme/programme-2017/croisière-tango-rome-grèce-rome2017



Réservation et Information:

www.croisiere-tango.com

