CHE LONDON! Le Festival international de tango de Londres, 28 Avril - 1er Mai 2017

Rédigé le Vendredi 20 Janvier 2017 à 19:45 | Lu 22 commentaire(s)







CHE LONDON! Le Festival international de tango de Londres, 28 Avril - 1er Mai 2017



La 3e édition de CHE LONDON, le Festival international de tango de Londres pendant le weekend de 3 jours (28 Avril au 1er Mai 2017), est ouvert aux réservations: www.tanguito.co.uk/festival .



Venez passer un fabuleux weekend de tango dans la capitale anglaise - à peine à 1h30 de Lille ou 2h20 de Paris en Eurostar, ou à 1h30 en avion de Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Biarritz, La Rochelle, Brest, Grenoble, Nice... Et cette annee, vous pourrez profiter de la livre sterling au plus bas depuis longtemps!



A NOTER: RESERVATIONS A TARIF REDUIT JUSQU'AU 28 FEV. 2017



CHE est un événement a ne pas rater: L'an dernier, plus de 500 danseurs nous ont rejoint de 25 pays pour le festival.



EN BREF:

- 4 jours, plus de 50 heures de tango au coeur de Londres

- 25 stages tous niveaux, y compris avancé / professionnel

- 4 milongas avec ses DJs internationaux

- Du tango en live avec le LTO

- Des magasins tout tango, chaussures et vêtements pour hommes et femmes, coin repos / practica...



8 couples de réputation internationale:

- Les champions du monde 2008, Cristina Sosa et Daniel Nacucchio

- Marina Marquez et Martin Ojeda

- Les Zucca, Magdalena Valdez et Roberto Zuccarino

- Maria Tsiatsiani et Leandro Palou

- Bruno et Nati Rodriguez

- Miriam Olcutt et Dante Culcuy

- Kim & David Benitez

- Tara Pilbrow et Ivan Arandia



N'hésitez pas à nous contacter ( festival@tanguito.co.uk ) en Français pour toutes vos questions et requêtes!



Nati, Bruno et toute l'équipe du festival

www.tanguito.co.uk/festival





festival-programme-2017.pdf (615.31 Ko)







Dans la même rubrique : < > SÉMINAIRES VACANCES TANGO AU MAS DE MESTRE, SOMMIERES / VILLEVIEILLE (30), FRANCE VOYAGE TANGO ARGENTIN A PLAIA D'ARO DU 24 AU 28 MAI 2017