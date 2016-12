BALI TANGO HOLIDAYS du 15 au 29 Juillet 2017 avec Emilie et Pablo Tegli

BALI du 15 au 29 juillet 2017

inscriptions ouvertes!!

Offre exceptionnelle sur le séjour à Bali,

15 % de réduction pour les réservations et acomptes versés avant le 15 janvier 2017!!

14 nuits à Casa Artista Bali

en chambre double ou individuelle avec petits déjeuners

avec transfert aéroport

*20 h de cours de tango avec Emilie & Pablo Tegli

*6 milongas & 2 special milonga dinner à Casa artista & Made's Warung,

*visites de sites magnifiques, dont 3 jours de visites inclus

Tour 1: Ubud day

Tour 2: Amed or Jatiluwih

Tour 3: seven temples to enlightenment

“the birth of the hindu bali”

dîner traditionnel/ danses balinaises/.......aperitif face à l'océan!!

plage superbes/farniente/dépaysement/Bali lifestyle ;)/ healthy food!!!

TARIFS

​

Réservez avant décembre et profitez de 10 % de réduction sur le séjour!!

Casa Artista dispose de 2 suites et de 6 chambres, cette année , les chambres et les suites

sont au meme tarif, les 1ers inscrits pourront choisir leur chambre!!

-en chambre double partagée: 1800 €/pers (2 chambres dispos)

​

-en chambre double/couple : 1700 €/pers soit 3400 €/couple

​

-en chambre individuelle: 2600 €/pers

​

​

-acompte de 500 €/pers à verser à la réservation

-inscription seul ou en couple (à préciser), nous vous garantissons un partenaire

-possibilité de partager une chambre double pour les personnes s'inscrivant seules(nous le préciser car peu de chambres disponibles)

-possibilité de payer en plusieurs fois( paiement échelonné en max 4, à payer en totalité 1 mois 1/2 avant le départ )

-en cas d'annulation : à partir d' 1 mois avant le départ: 50 % du séjour dû

à partir d'1 semaine avant le départ: la totalité du séjour est due

-le prix ne comprend pas le vol,(jusqu'à Denpasar) ni les repas sauf petit dejeuners( copieux)

​

​

06.66.69.48.00

nb de places limité!!

*********************************************************************

BALI 15 th to 29 th july 2017

Registration open!

14 nights at Casa Artista Bali - TANGO,

double or individual room with breakfasts & airport transfer

*20h tango lessons with Emilie and Pablo

*6 special milongas with 2 special milonga dinner à Casa artista & Made's Warung,

3 days tour inclued

Tour 1 Ubud

Tour 2: Amed or Jatiluwih

Tour 3: seven temples to enlightenment

“the birth of the hindu bali”

Traditional dinner and Balinese dances /.......

Bali lifestyle;) / healthy food!!!

​

​

RATES

​

Book before december to have a 10 % discount more!

​

​

First booking can choose their room between the 6 rooms and 2 suites of Casa Artista!! book now!!

​

-sharing a double room: 1800 € / pers(only 2 rooms available)

- sharing a double room in couple: 1700 €/person(3400 €/couple)

​

-in single room: 2600 € / pers

​

-deposit of 500 €/person to book your place

-registration alone or in couple (to specify) -we guarantee a partner if you register alone

-Possibility of sharing a double room with another personn, we can arrange for you

-possibility of paying it several times (payment by installments in max 4, to pay altogether 1 month 1/2 before the departure)

- in case of cancellation: from 1 month before : 50 % of the stay due

-from 1 week before the departure: all of the stay is due

- the price does not include the flights to Denpasar nor the meals except the breakfast

​

contact us :

+ 33 (0)6.66.69.48.00

Nb of participants limited!