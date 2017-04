Aix en Provence - 21/23 Avril 2017 - MAESTROS NORA et JUAN CARLOS - AIXHIBITION TANGO

Rédigé le Samedi 1 Avril 2017 | Lu 4 fois







AIX -EN-PROVENCE - GRAND WEEK-END TANGO

avec les Maestros Nora et Juan Carlos (Argentina)

et l'Orchestre La Lora Tango en Quintet



9 STAGES

3 SOIRÉES



Bien que Nora et Juan Carlos aient été plusieurs fois finalistes des Championnats du Monde,

en Tango de Scène comme en Tango de bal, l'intérêt majeur porte sur leur pédagogie exceptionnelle,

et sur leur générosité durant les cours.

Ils travaillent essentiellement en Abrazo Milonguero (mais pas exclusivement)



AU PROGRAMME DES COURS

Tango - Vals - Milonga - Canyengue - Chacarera

Technique individuelle - Tour - Sacadas - Traspie - Contretemps



LES MILONGAS AVEC ORCHESTRE EN LIVE

La Lora se produira samedi 22 et dimanche 23

avec 2 formations différentes, aux colorations musicales distinctes.



LA VILLE D'AIX EN PROVENCE

est tout simplement magnifique.



LE THÉÂTRE D'AIX, en plein Centre-Ville, offre :

- une piste de danse de 140 mètres carrés

- 380 places assises, en gradins face à la piste et à l'orchestre

- un Espace cabaret, avec bar



UN PARKING PUBLIC

est à 100 mètres du Théâtre



HÉBERGEMENT

La Ville dispose de très nombreux hôtels et auberges

http://www.aixenprovencetourism.com



ORGANISATION

Proposé par TANGOBAL, Sylvie et Nacer

Tango Traditionnel et Tango Moderne



INFOS - RÉSERVATIONS

www.tangobal.com

06 35 926 979



***