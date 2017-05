Adrian et Amanda COSTA à NIMES « ABRAZANDO » du mercredi 12 au vendredi 14 juillet

dans les magnifiques salons climatisés d’Abrazo, salle de pratique indépendante, jardins, chaises longues, piscine, restauration sur place (food truck)…



3 cours chaque jour sur 3 thèmes . Musicalité et interprétation dans la danse sur 3 orchestres (Demare, Troilo, Pugliese)

. Milonga con traspie

. Les tours « Villa Urquiza », enrosques, agujas, giros y contra giros

Milongas ouvertes et gratuites avec démonstrations des maestros Mardi 11 à Uzès et jeudi 13 à Nîmes

La qualité, la spécificité de l’enseignement d’Adrian et Amanda, mondialement reconnu, permet de parler d’un véritable style COSTA. Voir :



ABRAZO 06 21 01 26 08 - 130 chemin du Mas Sagnier 30900 Nîmes

abrazo.france@gmail.com - www.abrazo-tango.org - www.lesjeudisdenimes-tango.org



Toutes informations, coûts, bulletin d’inscriptions sur www.abrazo-tango.org 06 21 01 26 08 - 130 chemin du Mas Sagnier 30900 Nîmes