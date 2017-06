ARBOIS TANGO FESTIVAL 03-06 AOUT 2017

ARBOIS FESTIVAL TANGO / 1ère édition



Du 03 au 06 Août 2017

Festival de tango argentin et de danses traditionnelles européennes.



Les Orchestres et Musiciens : Quinteto Silbando, Gaucho de Hollywood et impromptus musicaux.

Plus de 20h de cours de danses avec des artistes. (Tango, Folk et Yoga).

36 heures de danses réparties sur 3 apéros, 6 milongas, 2 "afters" alternatifs, 1 bal folklorique, 1 despedida à la piscine.

6 Dj's. Marc Tommasi, Nicolas Surra Spadea, Yannick Lhermitte, Marcelo Domingo Vega, Philippe Saladin. 3 spectacles: Cie Toque de tango, Tango Loft & Compagnie, Cie 8ème Ciel.

1 conférence, 1 conférence burlesques des expositions, des dégustations...



Les balades, la piscine, les rivières, ...et le soleil bien sûr!!!



Retrouvez nous sur:

https://www.festivaltangoarbois.com/

Tel: 06 52 37 18 12