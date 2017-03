11TH AIX LES BAINS TANGO FESTIVAL



Du 25 au 30 juillet 2017 AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES vibrera aux rythmes du Tango entre lac et montagnes

Workshops, milongas, apero tango, bals, spectacles et concerts sont prévus au programme au coeur de ville, au bord du lac, dans les salons magnifiques du Casino Grand Cercle...La qualité des artistes et la convivialité de notre évènement sont garantis... alors à vos agendas