AIX EN PROVENCE TANGO MEETING 14-15-16 JUILLET 2017

Rédigé le Mardi 20 Juin 2017 | Lu 3 fois







AIX EN PROVENCE TANGO MEETING

Séjour du 14 au 16 juillet 2017

avec Denise et Thierry Guardiola

Denise est porteña (Argentine de Buenos Aires) et Thierry français, ensembles nous vous proposons 3 jours de Tango, Culture et détente en Provence



Hébergement en studio avec piscine

Stages de Tango

Bals et pratiques Tango

Show des Maestros

Visite culturelle

Plage proche, soleil et farniente



Pour ce séjour tango en Provence, nous vous proposons 3 jours (possible sans hébergement) du vendredi 14 au dimanche 16 juillet avec 2 nuitées avec hébergement en studio double avec petit déjeuner, kitchenette, patio et piscine (à seulement 5 minutes en voiture de notre salle de danse)

+ 4 cours + 2 milongas (dont une en plein air) + 2 pratiques + Show tango de Denise et Thierry Guardiola

Plus d'infos sur:

http://www.vacances-danse.com/aix-en-provence-tango-meeting/



Autres séjours Tango:



PORQUEROLLES TANGO MEETING

édition d'automne

club vacances avec accès à la plage

du 21 au 25 octobre 2017

Plus d'infos sur:

http://www.vacances-danse.com/porquerolles-tango-meeting-toussaint/



VOYAGE TANGO A BUENOS AIRES

Séjour du 25 février au 8 mars 2018

vivez la magie de Buenos Aires l'été!

Plus d'infos sur:

http://www.vacances-danse.com/voyage-tango-buenos-aires-2018/





avec Denise et Thierry GuardiolaDenise est porteña (Argentine de Buenos Aires) et Thierry français, ensembles nous vous proposons 3 jours de Tango, Culture et détente en ProvenceHébergement en studio avec piscineStages de TangoBals et pratiques TangoShow des MaestrosVisite culturellePlage proche, soleil et farnientePour ce séjour tango en Provence, nous vous proposons 3 jours (possible sans hébergement) du vendredi 14 au dimanche 16 juillet avec 2 nuitées avec hébergement en studio double avec petit déjeuner, kitchenette, patio et piscine (à seulement 5 minutes en voiture de notre salle de danse)+ 4 cours + 2 milongas (dont une en plein air) + 2 pratiques + Show tango de Denise et Thierry GuardiolaPlus d'infos sur:club vacances avec accès à la plagedu 21 au 25 octobre 2017Plus d'infos sur:vivez la magie de Buenos Aires l'été!Plus d'infos sur: