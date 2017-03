AIX EN PROVENCE TANGO MEETING 14-15-16 JUILLET 2017

Rédigé le Dimanche 5 Mars 2017







Séjour du 14 au 16 juillet 2017

avec Denise et Thierry Guardiola

Denise est porteña (Argentine de Buenos Aires) et Thierry français, ensembles nous vous proposons 3 jours de Tango, Culture et détente en Provence



Hébergement en studio avec piscine

Stages de Tango

Bals et pratiques Tango

Show des Maestros

Visite culturelle

Plage proche, soleil et farniente



Aix-en-Provence est une destination rêvée pour un explorateur.

Son histoire a participé à celle de la France : ancienne capitale de la Provence. Ses rues et ses fontaines n’attendent que vous pour conter leurs récits.

Ville à la campagne, il est possible de prendre des chemins qui vous feront découvrir en quelques minutes des paysages grandioses.

Si vous préférez la mer, les principales plages de la Côte Bleue et de la Côte Provençale sont à seulement 45 minutes d'Aix en Provence.



http://www.vacances-danse.com/aix-en-provence-tango-meeting/



