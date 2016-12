Les inscriptions pour le Festival International de Tango d'Aix en Provence sont ouvertes.

Profitez du tarif le plus bas en vous inscrivant avant le 7 janvier 2017.

Voici les dates du Festival: 17,18,19 MARS 2017

avec:

Pablo Fernandez et Ludmila Snrkova, Claudio Cardona et Vito Muñoz, Thierry et Denise Guardiola

AIX TANGO FESTIVAL 2017 c'est:

1 spectacle de Tango avec musiciens et danseurs

3 milongas de gala

8 stages de Tango, Milonga ou Vals

en savoir plus sur