9ème FESTIVAL TANGOLERON

Rédigé le Mardi 14 Mars 2017







Du 27 AVRIL au 1ER MAI 2017



5 milongas, concert/spectacle, stages



27 avril: Milonga à la Bigaille à Marennes, bar associatif, lieu atypique et très convivial de 21h à 2 h, entrée gratuite.



28 avril: Concert/spectacle Tango Madame, spécial Tangoleron , à Saint-Pierre salle P. Bergé à 20h30 suivi du traditionnel cocktail rencontre et milonga avec Dj, tarifs modulés, (réservation recommandée 05.46.36.32.77).



29 et 30 avril: Stages avec Gisela Passi et Rodrigo Rufino, Christine Lambert et Antonio Llamas, salles au Port de la Cotinière - St-Pierre, tarifs dégressifs.



29 avril: Grand Bal Tango avec orchestre Galéon Tango, démos des maestros, défilé vêtements Bernie H., chaussures,

salle de fêtes (parquetée) à Dolus, de 21h à 3h. Entrée 15€, stagiaires 8 €.



30 avril: Milonga au port de la Cotinière, salle de l'ancienne criée de 21h à....3h. Entrée gratuite.



1er Mai: Milonga au port de la Cotinière, salle du Cap Nord de 14h30 à 19h. Entrée gratuite.



Renseignements: 06.37.31.41.76 / 06.30.71;02.57

mail: tangoleron@orange.fr site: http://tangoleron.fr