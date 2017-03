6 eme festival de tango argentin d' Yzeure (03)

Il s'agit d'un festival intimiste , loin des manifestations usine.



Au programme :

stages avec Claire et Dario Da Silva

4 milongas : orchestre Cuarteto Nuevo Encuentro (Italie) , DJ Walter (Italie) , DJ Matias De Valentin Alsina (Argentine) , DJ Marcus (France)

apéro-tango , dîner-tango

démonstration des maestros samedi et dimanche

milonguita nuevo gratuite

participation de partenaires (chaussures , vêtements et produits sud-américains)

voir tous les détails en pièce jointe