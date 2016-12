6 ème festival de tango argentin à Yzeure (03) , les 15 , 16 , et 17 AVRIL 2017

C'est pour le week-end de Pâques 2017 !

Il s'agit d'un festival intimiste loin des manifestations usines : retenez votre week-end dès maintenant.



Au programme :

stages avec Claire et Dario Da Silva

milongas :orchestre italien Cuarteto nuevo encuentro , DJ Walter de Turin , DJ Matias de Valentin Alsina , DJ Marcus et devant le succès de la précédente édition nous ré-éditons la milonguita nuevo.

apéro-tango , dîner-tango

démonstrations des maestros samedi et dimanche

despedida gratuite

participation de partenaires (chaussures , vêtements , produits sud-américains)



Voir tous les détails en pièce jointe ( attention, nombre de places volontairement limité à 150 danseurs pour le confort de tous )