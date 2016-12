4è Voyage en Argentine - 15 Novembre au 03 Décembre 2017

Rédigé le Lundi 7 Novembre 2016 à 12:04 | Lu 604 commentaire(s)







4è Voyage en Argentine dans la passion du Tango



Organisé par Maria Rosa Hakimian et la Compagnie Alternancia

Maria vous invite à partager son quatrième tour en Argentine. Un circuit pittoresque et culturel, chargé d’histoire. Laissez-vous emporter par votre passion et vos envies de découverte.

Maria vous accompagnera dans cette aventure-découverte d’un pays, d’une culture, d’une société, des paysages magnifiques … en faisant vibrer notre passion au rythme du tango



19 jours (voyage aller-retour inclus)

• 17 jours en Argentine: 12 jours à Buenos Aires, 4 jours à Cordoba, 1 jour à Colonia del Sacramento – Uruguay

• Option de 3 jours incluse dans les 17 jours – Chutes d’Iguazu

• Excursions, plusieurs visites dans les quartiers typiques …

• Stages dispensés par des professeurs reconnus

• Milongas Grisel, la Viruta, Canning & autres



Au Programme

• City Tour/ Buenos Aires, Cordoba

• Excursions : La Boca, Delta del Paraná “El Tigre", Valle de Calamuchita, journée complète à las « Sierras », Colonia del Sacramento, ...

• Découverte de la ville de Cordoba : des nouvelles régions et ses paysages, montagnes et rivières, ainsi que sa vie culturelle et tanguera

• Stages Tango, dispensés par des professeurs reconnus.

• Sorties dans les Milongas : Grisel, La Ideal, La Viruta, Canning & autres

• Quartiers Mythiques de Buenos Aires et visites : La Boca, San Telmo, El Abasto, Recoleta,…

• Journée à Colonia del Sacramento en Uruguay

• Journée Shopping “Tango”, chaussures, CD,…

• Journées et demi-journées libres pour vos achats et choix personnels.



En Option : Chutes d’Iguazu - 3 jours



Prix en chambre double : 2.980 €/pers.

Option 3 jours (pendant le séjour) : Chutes d’Iguazu 570€/pers.



N'hésitez pas à nous contacter ...



Plus d’info : http://cie-alternancia.fr/4e-voyage-argentine/



Renseignement et réservation : 01 43 82 85 18 / 06 63 64 81 72 / aalternancia@gmail.com

Cie. Alternancia – 62, Rue Jean Jaurès – 94190 Villeneuve Saint Georges



Pièce jointe.pdf (310.38 Ko)







Dans la même rubrique : < > AIX EN PROVENCE INTERNATIONAL TANGO FESTIVAL CROISIERE TANGO EN MER BALTIQUE DU 03/05/2017 AU 13/05/2017 - CROISIERE TANGO EN GRECE DU 18/06 AU 25/06/2017