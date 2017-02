3rd BENIDORM TANGO FESTIVAL & MARATHON

Rédigé le Mercredi 22 Février 2017 à 08:29 | Lu 26 commentaire(s)







3º BENIDORM TANGO FESTIVAL & MARATHON, un grand festival de tango qui concerne tous les milongueros du monde pour profiter de 5 jours de tango pur, avec 14 Milongas (matin, midi et en soirées) musicalisation par de grands DJ'S, Spectacles, Workshops enseignés par des champions monde, live le Grand Orchestre Social du Tango, et les soirées se dérouleront dans le magnifique grand salon "El Palacio de Cristal" du Grand Hôtel Bali de Bénidorm, L'acoutique y est excellente et l'ambiance unique. Laissez-vous transporter dans l'espace et le temps!!!



Benidorm, est une ville ouverte au monde avec des plages merveilleuses où l'on peut profiter tout au long de l'année d'un microclimat particulièrement doux.



L'aéroport d'Alicante à la ville de Benidorm, il n'y a que 50 km., Avec un service régulier de bus à la porte de l'Hôtel Gran Bali, où toutes les activités de Benidorm Tango Festival & Marathon ont lieu.



Le Gran Hôtel Bali est situé dans la plage de Poniente est la zone la plus calme de Benidorm pour se détendre et bronzer. Nous avons à votre disposition des forfaits avec des prix spéciaux, qui comprennent l'hébergement dans ce super hôtel, qui est le plus élevé Europe, donc vous pouvez prendre le temps et tirer le meilleur parti de ce magnifique Festival & Marathon.



Nous vous proposons différents packs au Grand Hôtel Bali, à qui comprennent hébergement, demi-pension et milongas, à partir de 135 EUR.



Venez donc nombreux goûter le soleil, la plage, les loisirs et la gastronomie... faire des rencontres et partager l'amour, la joie et les abrazos du Tango. On vous attend !!!



Voyage d'information:

Benidorm, un petit ville situé sur la côte de la province d'Alicante. D'Alicante à Benidorm il y a 50 kms.

Si tu viens en avion jusqu'à l'Aéroport d'Alicante, il y a une compagnie de transport BENICONNECT avec un service direct de l'Aéroport d'Alicante à Benidorm, avec un service régulier au même hôtel Gran Hotel Bali où la Festival est réalisée, et après le même Hôtel à l'Aéroport, pratiquement à toutes les heures, c'est la meilleure option, avec les prix qui vont depuis 8 € par trajet. Pour voir les plus proches horaires de service de ton vol, de prix, et pour réserver ce service cliquer dans le lien suivant : http://www.beniconnect.com/fr/



Voici tous les liens pour voir toutes les informations sur le BENIDORM TANGO FESTIVAL & MARATHON

Web info: http://www.benidormtangofestival.com/

Lien Program: http://www.benidormtangofestival.com/programa/

Lien Prices: http://www.benidormtangofestival.com/precios/

Lien Milongas: http://www.benidormtangofestival.com/milongas/

Lien Workshops: http://www.benidormtangofestival.com/clases/

Lien Maestros: http://www.benidormtangofestival.com/maestros/

Lien for Registration: http://www.benidormtangofestival.com/inscripción/



PROGRAMA.pdf (1.19 Mo)











Dans la même rubrique : < > LIMOUZI TANGO FESTIVAL 2017 Cours et pratiques de tango argentino au 78 (Yvelines) avec Anibal Pannunzio et Magui Danni