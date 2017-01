3ème édition dans l'ouest : les Nuits Allumées du 25 au 28 Mai - Orvault/Nantes (44)

Rédigé le Jeudi 26 Janvier 2017 à 16:43 | Lu 6 commentaire(s)







Après le succès des deux premières éditions, l’association Les Allumés du tango propose une programmation prometteuse pour le week-end du 25 au 28 mai 2017.

4 jours dédiés au tango Salón : lecture, initiation, milongas de 15 h à 5 heures du matin et une despedida.



Et une occasion de découvrir Nantes et sa région : le Château des Ducs de Bretagne, le Grand Elephant, la Tour LU, Le Voyage à Nantes, le Passage Pommeraye, ...



JEUDI 25 MAI

15h - Milonga d'accueil par DJ Marie-Hélène (Allumés du Tango)

21h - ...h - Milonga avec DJ Paola NociTango (Italie)



VENDREDI 26 MAI

15h - 19h - Milonga avec DJ Benoît Le Rouge (France)

21h - 2h - Milonga avec DJ Jens Dörr (Allemagne)

2h - 5h - After par DJ Aurélien (Allumés du Tango)



SAMEDI 27 MAI

15h - Lecture de Solange Bazely "Poètes et paroles de Tango d’aujourd’hui"

15h - 19h - Milonga avec DJ Paola NociTango (Italie)

21h - 2h - Milonga avec Silencio Tango Orchestra et DJ Benoît « Le Rouge » (France)

2h - 5h - After par DJ Philippe (An Orient Tango – Lorient)



DIMANCHE 28 MAI

12h – 19h Despedida avec DJ Franck (Tango Fuego – Angers) et DJ Jean-Noël (Allumés du Tango)



ATTENTION : places limitées, pensez à réserver rapidement ! Offres préférentielles sur les pass jusqu'au 31 mars.



Informations pratiques et réservations : www.lesnuitsallumees.com

Renseignements : +33 9 52 17 01 83

ou lesnuitsallumees@allumesdutango.com









Dans la même rubrique : < > PORQUEROLLES TANGO MEETING JUIN 2017 CROISIERES et STAGES d'été