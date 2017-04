3 et 4 juin - Stage avec Julia et Andrès Ciafardini à la ferme de Trielle (Cantal) - lieu magnifique

Rédigé le Samedi 22 Avril 2017 | Lu 4 fois







En pleine montagne du Cantal, dans une ferme entièrement retapée pour l'accueil des groupes, Tango volcanique Auvergne vous propose un stage et une milonga originale et exceptionnelle (DJ Andrès).



A partir du samedi 3 juin à 14 h et le dimanche 6 ateliers + un spécial technique femme

1 -Tango : Souplesse, élasticité, dissociation, figures complexes pour le bal en respectant l’abrazo.

2 - Valse : Tours contre tours, changement de dynamique, musicalité.

3 - Tango : Technique du couple interprétation musicale avec figures simples.

4 - Tango : Sacadas, tours, barridas, combinaisons.

5 - Tango : Différentes altération pour le bal.

6 - Milonga lisa et traspié.



Hébergement sur place: 1 nuit à la ferme + 3 repas + 1 PDJ : 95 €

Possibilité d'hébergement dans les environs



Pour toute info: Asociation Tango Volcanique Auvergne : 06 74 78 48 01 ou 06 77 75 50 37

www.tangovolcanique.fr



En pleine montagne du Cantal, dans une ferme entièrement retapée pour l'accueil des groupes, Tango volcanique Auvergne vous propose un stage et une milonga originale et exceptionnelle (DJ Andrès).A partir du samedi 3 juin à 14 h et le dimanche 6 ateliers + un spécial technique femme1 -Tango : Souplesse, élasticité, dissociation, figures complexes pour le bal en respectant l’abrazo.2 - Valse : Tours contre tours, changement de dynamique, musicalité.3 - Tango : Technique du couple interprétation musicale avec figures simples.4 - Tango : Sacadas, tours, barridas, combinaisons.5 - Tango : Différentes altération pour le bal.6 - Milonga lisa et traspié.Hébergement sur place: 1 nuit à la ferme + 3 repas + 1 PDJ : 95 €Possibilité d'hébergement dans les environsPour toute info: Asociation Tango Volcanique Auvergne : 06 74 78 48 01 ou 06 77 75 50 37 flyer ciafardini bd (3).pdf (412.36 Ko)